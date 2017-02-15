الحزن يسيطر على تدريبات برشلونة

اجرى نادي برشلونة الإسباني تدريباته الجماعية الصباحية كالمعتاد وذلك بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري الأبطال ضمن ذهاب دور ال16.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن كافة وجوه اللاعبين كانت عابسة اضف عليهم وجه المدير الفني لويس انريكي الذي استدعى 3 لاعبين من الفريق الثاني استعدادا لمباراة الفريق المقبلة أمام ليغانيس بالدوري.