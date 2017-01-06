الحريري ينعي ونوس.. السنيورة: كان نموذجاً في الاعتدال والوطنية

نعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب بدر ونوس، وقال في تغريدة له صباح اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فقدنا أخاً صادقاً وزميلاً وفياً ورفيق درب في الأيام الصعبة. بدر ونوس، رجل نبيل تخسره طرابلس وإرادة العيش المشترك بين ابنائها”.

السنيورة

كما نعى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ونوس فقال: “لقد خسر لبنان بوفاة الزميل والأخ والصديق النائب بدر ونوس شخصية وطنية لبنانية كانت نموذجاً في الاعتدال والوطنية، والإيمان الصادق بعروبة لبنان وبالنظام الديمقراطي والعيش المشترك بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية والمناطقية”.

واضاف السنيورة: “على مدى السنوات التي عرفته فيها، كان بدر ونوس رجلاً رصيناً حكيماً نزيهاً ومتزناً، نبيل الأخلاق ورفيع الصفات. لقد خسرته مدينته طرابلس والشمال وخسره لبنان كما خسره أيضاً تيار المستقبل وكل عارفيه ومحبيه. وهو قد خلف إرثاً كبيراً لكل من عرفه عامراً بالصدق والنزاهة والاستقامة”.

رحمه الله وأسكنه الفسيح من جناته.

الجسر

وغرد النائب سمير الجسر عبر حسابه على “تويتر”: “برحيل النائب بدر ونوس خسرت طرابلس وكتلة المستقبل رجل الالتزام والوفاء والاخلاص ورجل عمل للبنان ولمدينته بصدق كبير وحنكة وعزيمة قوية”.