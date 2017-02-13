الحريري يلتقي وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، الذي قال على الأثر: “جئنا في هذه الأمسية لتهنئة الرئيس الحريري، ولو متأخرين بعض الشيء، واستعرضنا معه شؤون قصور العدل والقضاء ونقابة المحامين، وكانت لنا مطالب عنده وقد وعدنا خيرا بشأنها. ونحن كلنا أمل في هذا العهد، أن تتحقق عدالة أفضل في لبنان لما فيه خير جميع المواطنين”.

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