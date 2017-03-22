الحريري يلتقي السيسي: لبث روح الاعتدال بمواجهة الإرهاب

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء، في قصر الاتحادية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حضور رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، وتناول اللقاء آخر المستجدات العربية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقويتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الحريري أن “اللقاء مفيد دائما لما لديه من رؤية شاملة لأوضاع المنطقة ولما يتمتع به من علاقات دولية على أعلى المستويات”.

وأضاف: “نحن في لبنان نعلق أهمية كبيرة على دور مصر المحوري على الساحتين العربية والإسلامية، وقد قلت لسيادته أننا في لبنان ومصر نواجه تحديات مشتركة ومن الضروري أن نحشد لها الطاقات المشتركة التي تجمع بين بلدينا كذلك”.

وتابع: “في بلدينا نماذج للاعتدال والعيش المشترك بين الأديان والطوائف، وهي باتت حاجة للعديد من دول المنطقة، لا بل العالم. قبل المعالجات الأمنية والسياسية، إن الاعتدال وبث روح الاعتدال هما الوسيلة الوحيدة لمواجهة التطرف والإرهاب، خاصة ذلك الذي تمارسه فئة ضالة تتستر باسم الدين الإسلامي الحنيف لتضرب القيم الحقيقية للإسلام كما كل القيم الإنسانية”.

وأشار الى انه بحث مع السيسي أولا بقضية العرب المركزية، وبالطبع بحثنا بالأزمة في سوريا وهي أزمة لها تداعيات كثيرة على الوضع في لبنان خاصة لجهة استضافتنا مليون ونصف المليون من إخواننا النازحين السوريين مع ما يمثل ذلك من ضغط على البنية التحتية والاقتصاد”.

وأكد أنه تم متابعة العلاقات الثنائية بين بلدينا، خصوصا وأننا سنعقد غدا، هنا في القاهرة، أول اجتماع للجنة العليا اللبنانية المصرية، بعد انقطاع دام سبع سنوات. ونحن نتطلع لقرارات تفيد الاقتصاد والنمو والتبادل التجاري في البلدين.