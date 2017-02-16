الحريري يعد بمتابعة قضية العسكريين.. والجميل يحذر من التمديد

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفدا من اهالي العسكريين المخطوفين لدى “داعش”الارهابي في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنائبين زياد القادري وامين وهبي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير وبحث معهم في تطورات الملف.

وخلال اللقاء، ابدى الرئيس الحريري تعاطفه وتضامنه مع قضية المخطوفين مؤكدا انه لن يألو جهدا لحل هذه المأساة، معبراً عن “تحسسه مع معاناتهم جراء ذلك. وابلغ الوفد انه يولي هذا الملف الوطني والانساني بامتياز اهتماما خاصا وسيتابعه مع رئيس الجمهورية والمسؤولين الامنيين المعنيين حتى النهاية.

وبعد اللقاء، قال حسين يوسف: “اللقاء كان لتحريك ملف العسكريين بالشكل المطلوب ونحن لم نلمس في الفترة الماضية الا كل التقصير بكل اسف، مع تقديري واحترامي للضحايا الذين سقطوا في المجزرة التركية حيث كان هناك اهتمام يوازي مئات المرات الاهتمام بملف العسكريين، وهذا ما قلناه لدولة الرئيس الحريري الذي وعدنا ببذل جهد زائد لإيجاد حل لهذا الموضوع”.

في سياق منفصل، التقى الرئيس الحريري برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي حذر من “عدم اقرار قانون جديد للانتخابات قبل الحادي والعشرين من الشهر الحالي وهو ما سيحصل على الارجح”.

وحمل الجميل المسؤولية للحكومة الحالية التي اوصلت نفسها الى مكان لم تطرح مشروع قانون على المجلس النيابي والى المجلس الذي لم يضع مشاريع القوانين على جدول الاعمال.

وتابع: “لا نستطيع اليوم أن نعتبر أن موضوع التمديد أمر عادي وطبيعي، أو ان إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين هو أمر طبيعي، وبالأخص بعد كل الوعود التي سمعناها من كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، الذين وعلى مدى أشهر، وعدوا اللبنانيين ووعدونا بقانون انتخابي جديد يسمح لنا بإجراء الانتخابات في وقتها وموعدها، وتعطي هذه الانتخابات نفسا جديدا للبلد وتفتح الباب أمام كل الأطراف اللبنانية لكي تتمكن من الدخول إلى المجلس النيابي، فنجدد الطبقة السياسية ونحقق الكوتا النسائية التي نحن بحاجة إليها، ونقيم الإصلاحات التي نحن بحاجة إليها، ونفتح الباب أمام أحزاب وشخصيات جديدة تستطيع أن تجدد المجلس النيابي”.