الحريري يسعى لتحسين خدمات المطار ويؤكد على اهمية استقلالية القضاء

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا وزاريا الثلاثاء، في السراي الحكومي للبحث في تطوير خدمات مطار رفيق الحريري الدولي من كافة النواحي.

وترأس الحريري اجتماعا حضره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير شركة خدمات طيران الشرق الأوسط محمد شاتيلا وعدد من ضباط جهاز أمن المطار ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز. ويخصص لبحث موضوع تطوير خدمات مطار رفيق الحريري الدولي من كافة النواحي.

بعد الاجتماع، أوضح الوزير المشنوق أن البحث تناول تحسين خدمات المطار من حيث الأمن والطرقات والكهرباء والتنظيفات وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عمل المطار على كافة المستويات

وفي السراي الكبير أيضاً، إلتقى الحريري سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وبحث معهم العلاقات مع لبنان، حيث التقى السفير الكويتي عبد العال القناعي، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، السفير العماني بدر بن محمد بن بدر المنذري، السفير القطري علي بن محمد المري والسفير الإماراتي محمد الشامسي. وتخلل اللقاء عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

والتقى أيضاَ وفد الامم المتحدة، الذي يزور لبنان لاجراء مراجعة استراتيجية لليونيفل برئاسة مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين.

وأشار وين إلى أن اللقاء كان ذات فاعلية عالية تم خلاله تبادل افكار واضحة جدا، تم خلاله إطلاع الرئيس الحريري على الهدف من المراجعة الاستراتيجية وما سيتم القيام به في الايام المقبلة، وايضا الاستماع منه الى وجهة نظره حيال هذه القضايا وحيال اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 ورؤيته الشاملة ازاء الوضع وتوقعاته في ما يتعلق بدعم الامم المتحدة.

وأكد أن هناك امر مؤكد وهو استمرار التزام الامم المتحدة بدعم لبنان والشراكة معه وتعزيز التقدم المميز الذي تم احرازه في جنوب لبنان، ولنا جميعا مصلحة في ان يبقى لبنان مركزا للسلام والامل في هذه المنطقة التي تواجه تحديات جمّة.

وكان الرئيس الحريري اجتمع إلى وزير الإعلام ملحم الرياشي وبحث معه في الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الاعلام. كما تم التطرق الى الخطة التي تقضي بتحويل وزارة الأعلام الى وزارة التواصل والحوار.

والتقى الرئيس الحريري مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي جان فهد، وقد اكد امامه اهمية استقلالية القضاء كأساس لارساء دولة القانون في لبنان، مبديا استعداده الكامل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ لافتا الى انه على توافق تام مع رئيس الجمهورية حول اهمية الاسراع بذلك.

وخلال اللقاء طالب اعضاء المجلس بضرورة الاسراع في تعيين رئيس للتفتيش القضائي وانجاز التشكيلات القضائية وتعزيز واردات صندوق تعاضد القضاة.