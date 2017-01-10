الحريري يستقبل وفدا من جامعة بيروت العربية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” وفدا من “جامعة بيروت العربية” برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عمرو العدوي، في حضور النائب عمار حوري.

بعد اللقاء، قال العدوي: “حضرنا اليوم لتهنئة الرئيس الحريري بتوليه رئاسة الحكومة ولكي نتمنى له التوفيق في مهمته. وقد أبلغناه حصول كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية على الاعتماد الدولي، بحيث توج ذلك بقية الاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة. وقد حرصنا على إبلاغ دولته هذا الخبر، لما تعنيه الجامعة له ولما كانت تعنيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقد دعوناه لحضور الحفل الذي سيقام برعايته في 31 الشهر الجاري للمناسبة”.

وكان الرئيس الحريري قد التقى مؤسس فرقة “كركلا” الفنان عبد الحليم كركلا الذي قال على الأثر: “قمنا بزيارة خاصة لدولة الرئيس لكي نهنئ أنفسنا به، فهو يمثل الفرح لهذا البلد، وقد اعتدنا دائما من هذا البيت أن يرعى الفن والثقافة، ويهمنا جدا أن يعود لبنان كما كان وأن تعود له الأنوار في حضور رئيس حكومة يمثل الحضارة، رئيس حكومة زرع الأمل في نفوس الناس بعودته إلى هذا البلد. ونحن في فرقة “كركلا” اليوم على أبواب جولة عالمية، وقد أردنا أن نأخذ بركته وتوجيهاته ورأيه في أعمالنا وبالجولة التي سنقوم بها”.