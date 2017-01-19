الحريري يدعو المجتمع الدولى لتحمل عبء النزوح: نحتاج 10 مليار دولار

دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المجتمع الدولي الخميس، لمساعدة لبنان في تحمل عبء ازمة النزوح السوري لمواجهة اقسى واطول الازمات التي يشهدها لبنان وقال الرئيس الحريري خلال اطلاقه “خطة لبنان للاستجابة للازمة ” في احتفال اقيم مساء اليوم في السراي الكبير.

وأكد أن “النمو البطيء في السنوات السابقة اعاق قدرتنا على التعاطي مع ملف النازحين”، مشيراً إلى أن “عدد سكان لبنان ازداد بالثلث في السنوات الاخيرة وقد تخطى هذا الرقم قدرة لبنان على الاستيعاب، كما أن المجتمع اللبناني فتح مدارسه ومنازله وعياداته من اجل النازحين”.

وأشار في كلمة له خلال اطلاق الخطة إلى ان “250 الف تلميذ سوري انتسبوا الى المدارس كما ان القطاع الصحي لم يعد بإستطاته تحمل الضغط”، مشيراً إلى “أننا قمنا بتعيين وزير للنازحين وتشكيل لجنة لتنسيق كل الامور التي تتعلق بالازمة، وتحديد المشاريع ذات الاولية لتخفيف هذه الازمة على المجتمعات المضيفة وقد كلفت الوزير المختض تشكيل خطة ستنتهي في غضون شهر”.

وأكد أن “الشعب السوري يعاني من ما يقارب 6 اعوام مأساة ذات ابعاد تاريخية ولهذه الازمة عواقب عديدة ومنها ازمة النازحين ولبنان اظهر تضامن استثنائي مع النازحين ونحن نقوم ما بوسعنا لتأمين مأوى وطعام والتغطية الطبية ولكننا وصلنا الى حدنا الاقصى، ولبنان بحاجة الى 8 الى 10 مليارات دولار من الاستثمار لتعويض ما حصل بسبب وجود النازحين”، مفيداً أنه “حتى اليوم المساعدات انسانية فقط ولا تتطابق مع الاحتياجات للمجتمعات المضيفة، ومن مصلحة لبنان المحافظة على استقرار لبنان”.

واعتبر الحريري أن “الحل الوحيد للازمة هو عبر ايجاد فرصة للجميع ونريد الفرصة لتعزيز الثقة بإقتصادنا ودولتنا”، مؤكداً أنه “لم يعد باستطاعة لبنان بمفرده تحمل عبء هذه الأزمة من دون الدعم الدولي المهم لمؤسساته”.

بدورها، أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الى ان “الامم المتحدة تعمل من اجل مساعدة لبنان وشعبه في تحمل عبء ازمة النازحين”، لافتة الى ان “تعزيز اقتصاد لبنان هو ضرورة بالنسبة للامم المتحدة، لان اعادة احياء اقتصاد لبنان سيساهم في تقوية صلابة لبنان بالرغم من التوترات الكثيرة التي تحيط به”، مضيفة “انها فرصة للبنان ويجب الاعتماد والبناء عليها من اجل ضمان مستقبل اجياله القادمة”، موضحة ان “الازمة السورية تدخل عامها السابع والشعب اللبناني قد اظهر واثبت قدرة مثالية وتضامن استثنائي تجاه النازحين السوريين بالرغم من المخاوف الشرعية حول المستقبل”.

وشددت كاغ على ان “هذا التضمان يظهر انسانيتنا المشتركة، ولبنان يفتح الطريق مع كلمة الرئيس ميشال عون الى انه ليس على لبنان وحده ان يتحمل الازمة السورية لذلك يجب علينا ان نبذل المزيد من الجهد رغم محدودية الموارد”، مؤكدة انه “حان الوقت لعمل جماعي مشترك ولاظهار ان لبنان ليس بمفرده في مواجهة الازمة وتحملها وسنعمل لمحاولة معالجة النمو في لبنان وخاصة الاقتصادي”.