الحريري يختتم زيارته الى مصر.. وتوقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين

في اليوم الأخير لزيارته الرسمية إلى القاهرة، حفل جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بلقاءات متتالية، بدأها بإجتماع مع نظيره المصري شريف إسماعيل تناول المستجدات العربية، والعلاقات الثنائية، أعقبه مشاركة الرئيسين الحريري وإسماعيل في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي إنعقدت بعد توقف دام 7 سنوات، وتوجت بتوقيع الجانبين على 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين، قبل أن يقيم رئيس الحكومة المصري غداء تكريميا على شرف الرئيس الحريري والوفد المرافق.

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