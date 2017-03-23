الحريري يختتم زيارته الى مصر.. وتوقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين

في اليوم الأخير لزيارته الرسمية إلى القاهرة، حفل جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بلقاءات متتالية، بدأها بإجتماع مع نظيره المصري شريف إسماعيل تناول المستجدات العربية، والعلاقات الثنائية، أعقبه مشاركة الرئيسين الحريري وإسماعيل في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي إنعقدت بعد توقف دام 7 سنوات، وتوجت بتوقيع الجانبين على 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين، قبل أن يقيم رئيس الحكومة المصري غداء تكريميا على شرف الرئيس الحريري والوفد المرافق.
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
دوري كرة السلة: فوز سهل لبيبلوس على الحكمة
عون امام وفد الرهبنة المارونية: نناضل كي لا يترك أحد أرضه
Powered By Future Television s.a.l