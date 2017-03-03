الحريري يترأس جلسة مجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرين نهاد المشنوق وجمال جراح ويتابع المجلس بحث موازنة العام 2017 .
أحمد الحريري استقبل بركات
ميليشيات حزب الله “تستعرض” في القصير!! (صور)
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
أبل تخفض إنتاج آيفون بنسبة 10%
الدوري الالماني: بايرن ميونيخ ولايبزيغ لاستعادة التوازن
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