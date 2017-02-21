الحريري يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق،ميشال فرعون، علي حسن خليل ، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، طارق الخطيب و عناية عزاليدن، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السابعة اوضح الوزير الخطيب انه تقرر عقد اجتماع آخر في الثاني من الشهر المقبل لمتابعة البحث.

Arabnet Beirut

ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من ملتقى Arabnet Beirut برئاسة المؤسس والمدير التنفيذي عمر كريستيديس واطلع الوفد الرئيس الحريري على اعمال الملتقى الذي افتتح اعماله صباح اليوم وعرضوا معه الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الرقمي في لبنان والمبادرات الآيلة الى تحسينه.