الحريري يتابع اوضاع الصناعة ومشاكلها ومطالبها

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي رئيس جمعية الصناعيين فادي الجمّيل ورؤساء النقابات الصناعية في لبنان وعرض معهم اوضاع الصناعة ومشاكلها وهمومها ومطالبها.

بعد اللقاء قال الجميّل: نقلنا للرئيس الحريري معاناة الصناعة وطموحاتها وقدراتها، وشكرناه على الاهتمام الذي يقدمه لهذا القطاع ، خصوصا اننا عقدنا معه اجتماعات عدة كما حضر المهرجان الصناعي الذي عُقد مؤخرا. ونلاحظ ان هناك اهتماما مطلقا بالقطاع الصناعي خلال العهد الجديد وهذا الامر لمسناه مع انتخاب رئيس الجمهورية واصراره على اعطاء القطاع الصناعي كل الفرص. كذلك الاهتمام الذي نلمسه من وزير الصناعة واليوم فان حكومة استعادة الثقة مجتمعة والرئيس الحريري يعطي كل الاهتمام لشؤون الصناعة وشجونها. القطاع الصناعي هو قطاع فاعل، وما يهمنا هو شباب لبنان.

اضاف: طرحنا على الرئيس الحريري المشاكل التي نتعرض لها من تهريب ومزاحمة غير مشروعة من مؤسسات في عقر دارنا، كما تداولنا في موضوع انخفاض الصادرات. ونحن لدينا مشروع انمائي للبنان وما نطالب به كصناعيين هو من اجل شباب لبنان، وباستطاعنا خلق مشاريع جديدة.

تابع : كما بحثنا في مواضيع هامة جدا من اجل تحفيز صادراتنا لان كل مليار دولار يتم تخفيفه من العجز التجاري يكون كفيل بان يخلق 64 الف فرصة عمل.

سئل: ماذا لمستم من دولة الرئيس خلال الاجتماع؟

اجاب: الرئيس الحريري يكرر مرارا اهتمامه وتحفيزه للقطاع الصناعي، وكان اتفاق بيننا على هذا الامر واعطائه فرص متكافئة خصوصا انه لدينا قدرات. وذكرنا للرئيس الحريري مدى نجاح الصناعيين حول العالم ومن غير المسموح للصناعيين اللبنانيين الذين ينجحون في الخارج في الوقت الذي يعانون من صعوبات في بلدهم، وقد لمسنا وعي الرئيس الحريري لهذا الامر وهو ابدى استعداده لمساعدتنا في هذا الموضوع، لذلك كلنا امل وسنقوم بإجراءات من اجل تحفيز الصادرات وان يكون هناك تكافؤ فرص ونطالب ان تكون هناك معاملة بالمثل مع الدول التي تصدر لنا وتمنعنا من التصدير اليها. وهذا هو حق الصناعيين واللبنانيين من اجل ان يستمر البلد في قدراته. كما ان لدينا كفاءة بالصناعيين وطاقات مالية كبيرة، ومن خلال رؤية الرئيس الحريري واصراره على تحفيز الاقتصاد واعطائه فرصه نستطيع ابقاء لبنان يعيش على وتيرة قدراته، وفي العام 2009 عندما كان العالم يعاني من ازمة عالمية اقتصادية انجز لبنان نمو مقداره 10% .

بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا حضره وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس مؤسسة “ايدال” نبيل عيتاني ورئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد وجرى خلال الاجتماع عرض “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” لمشروع تعده لتعزيز صورة لبنان واقتصاده في العالم تماشيا مع عنوان الحكومة”استعادة الثقة”.