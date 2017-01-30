الحريري هنأ الفائزين بانتخابات المستقبل.. ودان الهجوم على مسجد كيبيك

غرد رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر”: “شد الادانة والاستنكار الاعتداء الارهابي الآثم على المصلين في مسجد كيبيك في كندا”. وأضاف: “كل ارهاب لا دين له!”.
واشار الرئيس الحريري من جهة اخرى، الى ان تيار “المستقبل” أنهى انتخاباته الداخلية، موجها التحية لكل من ترشح وشارك. وقال: “مبروك للفائزات والفائزين، ومبروك مقاعد المرأة والشباب من دون حاجة الى الكوتا!”.
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