الحريري متمسّك بالانتخاب والقانون.. وجنبلاط يؤكد “ما في شي” مع عون

بات واضحاً أنّ ملف قانون الانتخاب أضحى محكوماً ومحصّناً بـ”لاءات” الرئاسات الثلاث: لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ.. فهذا الموقف الذي كان قد عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره مطلع شباط الفائت وأكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام لقاء نواب الأربعاء أمس، بدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صارماً في التشديد عليه مساءً من خلال إعلانه التمسك بإنجاز قانون انتخاب جديد خلفاً لقانون الستين، وبإجراء الاستحقاق النيابي “قريباً” منعاً لأي تمديد أو فراغ في ساحة النجمة، ليعود بصفته رئيساً للحكومة فيرفع سقف المسؤولية الوطنـــــــية عالياً تجاه إقرار القانون الجديد عبر الربط بين الإخفاق في إنجازه وبين فشل الحكومة. أما بصفته رئيساً لـ”تيار المستقبل” فكان ردّ الحريري حـــــازماً وحاسماً في تبديد أضغاث أحلام الواهمين بأنّ “التيار” يسعى عن “ضعف” إلى تأجيل الانتخابات، عبر تأكيد جاهزيته لخوض المعركة الانتخابية «غداً» والتوجه تالياً إلى كل من يعنيه الأمر بالقول: “لا يتوهمنّ أحد بأنّ “المستقبل” ضعيف بل هو تيار قوي ومتواجد في كل لبنان”.

وتحدث الحريري مع الصحافيين لدى مغادرته السراي الحكومي ليل أمس إثر استقباله رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، أكد وجود “جدية كبيرة” في النقاش الحاصل حول قانون الانتخاب لا سيما في ما يتصل بصيغتي “المختلط والتأهيلي”، مشيراً إلى أنّ “الجميع مدرك أنه في نهاية المطاف لا بد من التوافق على قانون انتخاب جديد” وكاشفاً أنّ نسبة التقدم على هذا الصعيد “قد تصل إلى 70%”، قبل أن يجزم يقيناً رداً على سؤال بأنّ “القرار السياسي الذي اتُّخذ بأنه سيكون هناك قانون انتخاب سيُنفّذ”.

من ناحيته، شدد جنبلاط إثر لقائه رئيس الحكومة على أهمية التوصل إلى “قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات”، موضحاً أنّ طرحه “الستين معدلاً” خلال المؤتمر العام لـ”الحزب التقدمي الاشتركي” يأتي بمثابة “التقدم إلى شي من المختلط”. وإذ قلّل من أهمية “الاستنتاجات” التي تتحدث عن خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، لمّح جنبلاط إلى نيته زيارة قصر بعبدا مذكّراً بأنّ كتلته النيابية كانت قد صوتت لصالح انتخاب عون وتساءل: “من قال إني لن أذهب إليه؟ لا أفهم لماذا تستنتجون أموراً وتبنون عليها.. ما في شي”.