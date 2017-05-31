الحريري متفائل: نعمل لتذليل الصعوبات أمام إقرار القانون

فيما لا تزال الاتصالات مستمرة، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي الاربعاء، جلسة لمجلس الوزراء، ناقش خلالها جدول أعماله وأقر معظمه.

وأكد الرئيس الحريري انه متفائل بالوصول الى حل وهو ما يجب ان نعمل عليه، وقال: بقي لدينا 19 يوما للاتفاق على قانون انتخاب جديد، وانا متفائل بالوصول الى حل، وهو ما يجب ان نعمل لتحقيقه. ونحن نعمل ليل نهار لتذليل ما تبقى من صعوبات”.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الثانية، أدلى وزير الثقافة غطاس الخوري بالمعلومات الرسمية وقال: “تناول الرئيس الحريري موضوع التضامن الحكومي، فأكد أن الباب مفتوح لمناقشة أي رأي أو طرح على طاولة مجلس الوزراء، وتمنى على الوزراء التزام ما اتفق عليه للحفاظ على التضامن الحكومي، خصوصا الاطراف السياسية الممثلة في الحكومة”.

ثم ناقش المجلس جدول الاعمال وأقر غالبيته.

واشار خوري رداً على سؤال الى ان التقدم الذي حصل في مسروع قانون الانتخابات أصبح على قاب قوسين من الاتفاق كما قال الرئيس الحريري ونحن نعمل على الاتفاق النهائي.

وعن التفاؤل بافطار بعبدا قال خوري متفائلون بشهر رمضان بأكمله وايضا بالافطار.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اشار بعد الجلسة الى ان العودة الى قانون الستين باتت صعبة، في حين قال وزير الصناعة حسين الحج حسن قبيل دخوله الى الجلسة إن قانون الانتخابات على الطريق .