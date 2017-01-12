الحريري لعناصر الدفاع المدني: الامتحانات مبنية على الخبرة والكفاءة

اشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى ان “مجلس الوزراء وافق على مرسوم تنظيم الدفاع المدني، وبدأت الإجراءات مع وزارة الداخلية، والوزير نهاد المشنوق يتابعها لحظة بلحظة، وسنحرص على أن تكون الامتحانات التي ستخضعون لها مبنية على الخبرة والكفاءة، وليس لدي أدنى شك أنكم جميعا رح تبيضوا وجهنا”.

وتوجه خلال لقائه بوفد كبير من متطوعي الدفاع المدني وبحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار بالقول: “انتم أبطال وترفعون الراس كما علم لبنان على صخرة الروشة. إن شاء الله هذا العلم سيبقى مرفوعا بالفرح والأمان، بفضلكم وببطولاتكم، وأنا أود أن أشكر كل من عمل على إنجاز هذا المرسوم والذين عملوا معكم، وأهنئكم على التضحيات التي قمتم بها، فالمرء يفخر بكم”.

وتابع: “لا نستطيع إلا أن نتذكر عاصم أبو رافع الذي دفع حياته ثمن مكافحة الحريق، ويا ليته كان معنا. كما نذكر عماد مكارم وخالد عز الدين اللذين انقلبت فيهما الآلية حين كانا يقومان بواجبهما، ونطلب الرحمة لهما، كما نذكر العديد من الشباب والشابات الذين خدموا وبذلوا التضحيات”.

وقال الحريري: “نحن جميعا، وكذلك كل اللبنانيين، نقدر تضحياتكم في كل لبنان، وعلى رأسنا فخامة الرئيس، في المدن والمناطق النائية، في حريق الصيف وثلج الشتاء..”

من ناحيته، شكر خطار الرئيس الحريري على الاهتمام بمطالب عناصر الدفاع المدني في اول جلسة لمجلس الوزراء.

وأكد مواصلة العمل مع الشبان الذين كانوا متطوعين وسيصبحون محترفين لمصلحة الوطن والمواطن.