الحريري: لتشديد الأحكام القضائية في حق مرتكبي جرائم الخطف

تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء، فأثنى على عمل القوى الامنية والتنسيق الكامل في ما بينها وقال: “ان حكومتنا وهي حكومة اعادة الثقة لن تتساهل في كل ما يؤثر على الاستقرار في البلاد”، مؤكدا “ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول دولتهم ودعم اجهزتهم الامنية. كما طالب بضرورة تشديد الاحكام القضائية في حق مرتكبي جرائم الخطف.

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