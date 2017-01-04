الحريري لبلدية بيروت: لتفعيل عمل المجلس وانجاز المشاريع الملحة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاربعاء، على ضرورة قيام بلدية بيروت بتسريع الخطى لانجاز المشاريع الملحة التي تحتاجها العاصمة ولا سيما الكهرباء والنفايات والصرف الصحي.

وخلال استقباله في السراي أعضاء المجلس البلدي برئاسة المهندس جمال عيتاني، دعا الرئيس الحريري الى العمل معا يدا واحدة لتفعيل العمل البلدي، مؤكدا جاهزية الحكومة لدراسة ودعم الخطوات والمشاريع الأساسية والحيوية التي تتطلب موافقتها لكي توضع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

بدوه أكد عيتاني أن “طموحنا كبير وتحدثنا معه عن عدد من المشاريع المحددة ومشاريع أطلقناها، وهي قرابة ثمانية تتعلق بالبنى التحتية، ومكننة العمل البلدي، إضافة الى المشاريع الضخمة كموضوع التخلص من النفايات نهائيا عبر التفكك الحراري، ومشروع الكنس والجمع الجديد وقد أنجز دفتر الشروط الخاص به وستنطلق المناقصة المخصصة لهذا المشروع خلال الشهر الحالي، إضافة الى المشروع المتعلق بحل أزمة الكهرباء في مدينة بيروت والعمل المتواصل لتأمين الكهرباء في العاصمة 24 على24 ساعة”.

كما كشف عيتاني عن مؤتمر صحافي سيعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للإعلان بشكل مفصل عن المشاريع التي أنجزت والأعمال المنوي تنفيذها والمخططات الموجودة لدى المجلس البلدي.