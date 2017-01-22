الحريري في ذكرى اغتيال عيد: سنستمر في الدفاع عن المبادئ الوطنية

في الذكرى التاسعة لاغتياله ومرافقه المعاون أسامة مرعب، وجه رئيس الحكومة سعد الحريري الاحد، التحية لروح الشهيد الرائد وسام عيد.

وقال الرئيس الحريري في بيان لمناسبة الذكرى التاسعة لجريمة اغتيال الشهيد عيد ورفاقه: “نستذكر بفخر كبير مآثر وإنجازات الشهيد عيد التي فككت كل التعقيدات وأساليب التخفي المرتبطة بشكبة اتصالات القتلة، ورسمت خارطة الطريق أمام التحقيق الدولي لكشف كل ملابسات جريمة الاغتيال الإرهابية وفتحت الأبواب أمام قيام المحكمة الدولية لملاحقة ومحاكمة القتلة المجرمين”.

وأضاف: “لقد افتدى شهيدنا البطل، بفضل إنجازاته النوعية، أرواح العديد من رجالات لبنان، وأنقذهم من براثن الاغتيال وكشف مخططات استهداف سيادة واستقرار الوطن”.

وأكد الحريري الاعتزاز أمام تضحيات الشهيد عيد وإنجازاته في كل المجالات، معاهدا الجميع، وخصوصا ذويه وأحبته ورفاقه، الاستمرار في الدفاع عن القضايا والمبادئ الوطنية التي استشهد من أجلها، وعدم ادخار الجهد لملاحقة القتلة والاقتصاص منهم مهما طال الزمن أو قصر.

بدوره، زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، على رأس وفد رفيع من الضباط، منزل عائلة الشهيد في بلدة دير عمار، وقال: “تسع سنوات مضت غاب فيها الشهيد عنا جسدا، أما روحه فلم تبارحنا أبدا، إذ بقيت وستبقى ملهمة لنا في كل مقارعة مع الإرهاب والإرهابيين، وها هم زملاؤه في شعبة المعلومات برئاسة العميد عماد عثمان، يستقون مما ابتكره وأرساه من برمجيات ذكية، وتطوير مميز يستبسلون في كشف الشبكات الإجرامية ومخططاتها اللئيمة، وإحباطها قبل تنفيذها، وما العملية التي نفذتها هذه الشعبة مساء امس بالتعاون والتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، والتي ادت الى افشال محاولة تفجير انتحارية وتوقيف حامل الحزام الناسف إلا خير دليل على ذلك”.

وأضاف “تسع سنوات خلت، وذكراه لم تبارح أروقة المديرية العامة، ولا مكاتب شعبة المعلومات التي عمل فيها طوال سنوات متواصلة مع زملاء له أحبهم وأحبوه، فكانوا شهداء على نبله ومناقبيته وتفانيه في العطاء، حتى الشهادة، بحيث أنجز خلال سنوات خدمته القليلة الكثير الكثير من الإنجازات، رغم تعرضه لعدة محاولات اغتيال لم تثنه عن مواصلة عمله الفني والميداني”.

وأردف “لقد كان وسام في حياته مثالا للنزاهة والبطولة، وسيبقى في عليائه حيث يرقد بجوار الأبرار، ملهما لزملائه ولكل المواطنين الأحرار، في مواجهتهم للمخاطر، وفي زودهم عن الحقوق وصونهم لكرامة الأوطان”.

كذلك زار الوزير السابق اشرف ريفي، دارة عائلة الرائد الشهيد وقدم التعازي لذويه، وأكد في كلمة “الاستمرار في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين”، متوجها إلى روح الشهيد عيد بالقول: “لقد كنت وستبقى من ابرز الضباط الشجعان الذين تحدوا الخطر من اجل الكشف عن المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.