الحريري عرض مع وزيري الاشغال والثقافة شؤون وزارتيهما والتقى الحوت

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير الثقافة الدكتور غطاس خوري وعرض معهما شؤون وزارتيهما والتطورات العامة.

كما استقبل الرئيس الحريري النائب عماد الحوت يرافقه وفدا من جمعية الامل للرعاية والتنمية والشؤون الاجتماعية يضم السيدين باسم الحوت ووسام طافش، واوضح النائب الحوت ان الوفد شكر الرئيس الحريري على رعايته للقضايا الاجتماعية وقال: كانت مناسبة لاجراء جولة افق لواقع البلد، لا سيما ما يتعلق بقانون الانتخابات، وكان تأكيد من الرئيس الحريري انه لا بد من الوصول الى قانون جديد تجري الانتخابات على اساسه لكي نعطي نفسا وروحية جديدة للبلد.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل ناشر مجلة الاديب الدكتور مصطفى جنيد وعرض معه شؤون ومطالب مدينة طرابلس.