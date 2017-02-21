الحريري عرض العلاقات الثنائية مع السيناتورالامريكي روبيرت كوركر أس وفد

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في بيت الوسط رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي السيناتور روبيرت كوركر أس وفد، ترافه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان أليزابيث ريتشارد، في حضور النائب باسم الشاب والنائب السابق فارس سعيد والسيد نادر الحريري.

وتناول القاء عرض لآخر المستجدات المحلية والإقليمية والتطورات الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.