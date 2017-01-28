الحريري عرض الخطط الحكومية لمواجهة اعباء اللجوء مع فلين

اجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا هاتفي بالجنرال مايكل فلين لتهنئته على توليه منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجرى خلال الاتصال عرض التطورات في المنطقة والخطط الحكومية لمواجهة اعباء اللجوء السوري واستمرار الدعم الأميركي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.
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