الحريري زار وزارة الدفاع وتفقد غرفة عمليات قوى الامن لمواكبة الخطة الامنية لرأس السنة

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لوزارة الدفاع، حيث كان في استقبالِه وزيرُ الدفاع وقائدُ الجيش .

وزار الرئيس الحريري ايضا غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي في ثكنة الحلو، واطـّلع على الاجراءات المتخذة لحفظ امن المواطنين والسلامة المرورية في سهرة راس السنة.