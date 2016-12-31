الحريري زار وزارة الدفاع وتفقد غرفة عمليات قوى الامن لمواكبة الخطة الامنية لرأس السنة

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لوزارة الدفاع، حيث كان في استقبالِه وزيرُ الدفاع وقائدُ الجيش .
وزار الرئيس الحريري ايضا غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي في ثكنة الحلو، واطـّلع على الاجراءات المتخذة لحفظ امن المواطنين والسلامة المرورية في سهرة راس السنة.
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