الحريري زار ضريح الرئيس الشهيد بالتزامن مع اضاءة الشعلة بمكان الاغتيال

زار رئيس الحكومة سعد الحريري ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى ال 12 لاغتياله، حيث قرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء، تزامتا مع اضاءة الشعلة في مكان اغتيال الرئيس الشهيد في وسط بيروت.

احتفال بيال

يحيي تيار المستقبل اليوم الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن المنتظر ان يجدد الرئيس سعد الحريري في كلمته المرتقبة في هذه المناسبة في الاحتفال الذي يقام في البيال، تمسكه بثوابت الرئيس الشهيد، وخياراته في تغليب مصلحة الوطن على الاعتبارات الشخصية والفئوية، كما يتناول مستجدات الملفات الداخلية ومواقف تيار المستقبل من الملفات الساخنة المطروحة وفي مقدمها قانون الانتخاب.

كما ستكون للحريري ايضا محطة متلفزة مساءً عبر “الاو تي في” يستذكر فيها الأب الشهيد، والأحلام والإنجازات والمشاريع والوصية ونهج الحوار والعيش الواحد الذي طالما نادى بها الرئيس الشهيد.