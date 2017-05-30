الحريري زارت جبال البطم وعزت خيامي بوالده مستنكرة الجريمة

زارت النائبة بهية الحريري بلدة جبال البطم الجنوبية وقدمت التعازي لمدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي، مستنكرة الجريمة النكراء التي اودت بحياة والده المغدور الحاج سلمان خيامي، وذلك بحضور عدد من افراد العائلة.

واعربت الحريري عن “مشاركتها لأبناء الفقيد مصابهم الأليم بفقدهم كبير العائلة بجريمة بشعة كهذه”، سائلة الله ان “يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان”، آملة في “كشف ملابسات الجريمة بأسرع وقت”.