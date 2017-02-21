الحريري رعت بمشاركة وفد عماني اليوم العالمي للغة الأم

اقامت الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، لمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، احتفالا في المدرسة العمانية النموذجية الرسمية في صيدا، بعنوان “لغتي هويتي”، أطلقت خلاله برنامج الأنشطة المخصصة للمناسبة، على صعيد مدارس الشبكة الرسمية والخاصة والتي تستمر حتى تاريخ اليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول 2017.

تميز الحفل بمشاركة رئيس دار الأوبرا في سلطنة عمان الدكتور ناصر الطائي، الذي زار صيدا تلبية لدعوة من النائب الحريري.

حضر الحفل: رئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس، رئيسة دائرة التربية في الجنوب سمية حنينة، مسؤول دائرة الامتحانات في الجنوب ديب فتوني، منسقة التعليم الأساسي في تيار المستقبل في صيدا صباح الدرزي، مدير التربية في الاونروا في منطقة صيدا محمود زيدان وعدد من مدراء الشبكة الرسمية والخاصة وحشد من طلاب مدارس الشبكة.

رافق الطائي رئيس مجلس الأعمال اللبناني الألماني الياس اسود ومعدة برنامج صباحك يا عمان لبيبة بعقليني. وكان في استقبالهم مدير المدرسة العمانية النموذجية حذيفة الملاح واللجنة التحضيرية لأنشطة الشبكة المدرسية.

بعد النشيد الوطني اللبناني، كانت كلمة ترحيب من منسق عام الشبكة نبيل بواب توقف فيها عند اهمية اللغة الأم اللغة العربية الفصحى وتخصيص يوم عالمي للاحتفال بها، مشيرا إلى “أن مدارس الشبكة ارتأت تخصيص برنامج انشطة من اجل تعزيز اللغة العربية كهوية للتواصل والتبادل الثقافي”.

وبعد فقرة لغوية بعنوان “سوق عكاظ ” تبارت فيه الطالبتان اسيل فقيه وتانيا اللقيس (من ثانوية السفير) بالأبيات الشعرية الموزونة، تشارك الطالبان ريم الشامي ومحمد ابو خشفة (من ثانوية الايمان) في القاء قصيدة بعنوان “بيتي”.

ثم كان عرض من مدير ثانوية السفير الدكتور سلطان ناصر الدين لبرنامج الأنشطة التي تنطلق من 21 شباط وتمتد حتى 18 كانون الاول لكل المراحل التعليمية وتتمحور حول تعزيز اللغة العربية كهوية للتواصل والتعمق بمضامين لغة الضاد.. وقال: “إن التواصل باللغة العربية مشافهة وكتابة نبض حياة نعيشه اينما كنا في المدرسة وفي البيت وفي العمل ومختلف مجالات الحياة”.

وكانت بعده كلمة لرئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس اعتبر فيها “أن الثقافة العربية هوية واصالة وقيمة حضارية وأن موضوع اللغة في بعده الحضاري ومظهره الاجتماعي ومرماه السياسي وعمقه القومي الوجودي جدير بأن يتطلب منا حيطة شديدة وحذرا قلقا وذلك حتى لا نقع تحت طائلة العاطفة ونذعن لسلطان الذاتية”.

الحريري

ثم تحدثت راعية الاحتفال النائب بهية الحريري فقالت : “إن الإحتفال باليوم العالمي للغة الأم “لغتي هويتي” يختلف بين لغة وأخرى.. وأن تكون هويتنا هي لغتنا العربية العميقة والدقيقة والفصيحة والجميلة هي بيتنا وهويتنا.. فإن ذلك يضعنا أمام تحديات كبيرة بحجم هذه اللغة.. التي توالدت وواكبت كل معنى وحال وتوصيف بكل دقة.. حتى بلغت عدد كلماتها في حدها الأدنى ثلاثة عشر مليون كلمة.. أي ما يقارب خمسة وعشرين ضعفا عن اللغة الإنكليزية.. التي يصل تعداد كلماتها إلى ستمائة ألف كلمة.. واللغة الفرنسية مئة وخمسين ألف كلمة.. وإن هذا التصنيف المعجمي للغات يجعل الحفاظ على اللغة العربية مهمة استثنائية”.

واضافت: “عندما تكون لغتنا هويتنا بهذا الحجم والعمق.. وتحملك إلى مئات السنوات من البحث والأدب والابداع.. والتدوين عن كل صغيرة وكبيرة .. فإن ذلك يحتم علينا استحداث الأساليب الحديثة لتعليمها للأجيال القادمة لكي تبقى لغتنا هويتنا.. هذا يستدعي أيضا أن نحافظ على هذه العلاقة الأصيلة والحميمة مع لغتنا هويتنا مع تأكيد انفتاحنا على كل اللغات والثقافات والعلوم.. من أجل النهوض بأوطاننا ومجتمعاتنا.. إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب لغتنا الأم.. مؤكدة ان اللغة العربية تبقى هويتنا وبيتنا الكبير وإن لبنان يعتز برواده الكبار الذين أغنوا اللغة العربية بأدائهم وأبحاثهم وإبداعاتهم على مدى القرون وبأن لبنان بلد المطبعة الأولى باللغة العربية التي ساهمت في التنوير ونشر اللغة وحفظها ..”.

الطائي

ثم كرمت الشبكة المدرسية رئيس دار الأوبرا في سلطنة عمان الدكتور ناصر الطائي فقدمت له لوحة فنية من وحي كلمة “إقرأ” تسلمها من الحريري بمشاركة عباس وبوبا ومدير ثانوية الايمان كامل كزبر ومدير العمانية النموذجية حذيفة الملاح.

والقى الطائي كلمة شكر فيها الشبكة والحريري على استقبالهم ومبادرتهم بالتكريم. وقال: “فرصة سعيدة ان اكون بينكم اليوم اهنئكم على انشطة الاطفال والبرنامج المتميز طبعا “إقرأ” هي اول كلمة نزلت في القرآن الكريم تدعو الى التعليم والتربية بكل معانيها العميقة. فلا يوجد شيء اهم من التعليم. انا درست الموسيقى والموسيقى ايضا هي احدى لغات التواصل العالمية بين الانسانية جميعا.. اهنئكم ايضا على ابداعاتكم في مجال الفنون والموسيقى لانها ليست فقط غذاء للروح بل هي ايضا تمنع وتذوب هذه الفواصل التي صنعها الانسان بين الانسان سواء كانت سياسية او عقائدية او عنصرية، لأن الموسيقى عندما تتحدث تخاطب كل الناس وهذا هو دور الفنون في حياتنا.. مرة ثانية اهنئكم على اهتمامكم بهذه الأنشطة لأنها جزء هام وليست جزءا مكملا فقط في الدراسة ولكنها احد الأعمدة المهمة في التعليم”.

جولة

وبعد الاحتفال قام الدكتور الطائي والوفد المرافق برفقة الحريري وعباس والملاح وعدد من المدراء بجولة على اقسام المدرسة العمانية النموذجية -التي شيدت بهبة من سلطنة عمان – واطلع على تجهيزاتها واحتياجاتها لا سيما قسم الموسيقى وتوقف في بعض الصفوف ملتقيا طلابها . وسبق الجولة اجتماع مشترك تم خلاله التداول في شؤون تربوية وثقافية وفنية.