الحريري ترأس اجتماعين للجنة الموارد البترولية وللجنة الأحكام الضريبية

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند السابعة والنصف من مساء اليوم، في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الطاقة سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة الرئيس الدوري للهيئة وسام شباط والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا.

بعد الاجتماع الذي دام حتى التاسعة إلا ربعا، أوضح الوزير فرعون أن “أن اللجنة بحثت إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية الذي كان قد طرح سابقا من قبل الوزير أرتور نظاريان”.

بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.