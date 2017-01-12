الحريري ترأس اجتماعا لبحث موضوع الطيور فوق الكوستابرافا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وعرض معه أوضاع طرابلس والشمال.
كما استقبل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي وعرض معه لشؤون وزارته.
وعند السابعة والنصف، ترأس الرئيس الحريري اجتماعا حضره وزيرا البيئة طارق الخطيب والأشغال يوسف فنيانوس، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز. ويخصص الاجتماع للبحث في موضوع تحليق طيور النورس فوق مكب الكوستابرافا.
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