الحريري تتابع مطالب اساتذة فائض الـ2016 في التعليم الثانوي

تابعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري مع وفد من الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي( فائض الـ2016) التقاها في مجدليون، موضوع قانون الفائض الذي اقره مجلس النواب وجرى رده من قبل رئيس الجمهورية ، متمنين عليها متابعة قضيتهم ورعاية القانون الذي اصدره مجلس النواب والعمل على تصحيح الخلل الذي ادى الى رده .

وتسلمت الحريري من الوفد مذكرة بالمطالب تلاها بإسمهم محمد العبد وتضمنت المطالبة بالسعي مع كل المسؤولين بالاسراع بالحاق الأساتذة الناجحين بكلية التربية والمبادرة الى حماية حقوق الناجحين في دورة 2015/2016 في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي ، والسعي لإيجاد حل عادل وانساني للناجحين الذين تخطوا عمر الـ44 عاما ولم يعد يحق لهم التقدم الى مباريات مجلس الخدمة المدنية، وكذلك معالجة ملف انتداب اساتذة الأساسي الى التعليم الثانوي للقيام بمهام ادارية مما سيؤمن حوالي 1600 فرصة توظيف للناجحين الفائض .

وناشد الوفد الحريري السعي مع وزير التربية وكل من يلزم لوضع دراسة جديدة تراعي كل الحاجات في كافة الأقضية بشكل عادل ويرفع الغبن الذي لحق بمناطق كثيرة لا سيما بيروت . ووعدت الحريري الوفد بمتابعة هذا الموضوع . وفي الختام قدم الوفد درعاً تكريمياً للحريري تقديرا لجهودها في حمل ومتابعة هموم المعلمين والتربية في لبنان.