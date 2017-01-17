الحريري بحث موضوع تطوير خدمات المطار من كافة النواحي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير شركة خدمات طيران الشرق الأوسط محمد شاتيلا وعدد من ضباط جهاز أمن المطار ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز. ويخصص لبحث موضوع تطوير خدمات مطار رفيق الحريري الدولي من كافة النواحي.

بعد الاجتماع، أوضح الوزير المشنوق أن البحث تناول تحسين خدمات المطار من حيث الأمن والطرقات والكهرباء والتنظيفات وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عمل المطار على كافة المستويات.

وعند الخامسة والنصف، استقبل الرئيس الحريري سفراء دول مجلس التعاون الخليجي: السفير الكويتي عبد العال القناعي، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، السفير العماني بدر بن محمد بن بدر المنذري، السفير القطري علي بن محمد المري والسفير الإماراتي محمد الشامسي. وتخلل اللقاء عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان والدول الخليجية.