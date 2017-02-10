الحريري بحث مع ميركل باتصال هاتفي الدعم المطلوب من المجتمع الدولي للنهوض الاقتصادي في لبنان ومواجهة اعباء النزوح السوري

اجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركيل.
وجرى خلال الاتصال الذي دام نصف ساعة التطرق الى العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة اعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية.
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