الحريري بحثت مع ضو ملف سندات التعمير بحضور شحادة وممثلين عن التنظيم المدني والسجل العقاري

في اطار متابعتها لملف اصدار سندات التمليك العائدة لبيوت منطقة تعمير عين الحلوة في صيدا بعد اقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة لإقتراح القانون الذي تقدمت به بهذا الخصوص، التقت النائب بهية الحريري محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي بحضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيسة التنظيم المدني في صيدا المهندسة آية الزين وامين السجل العقاري في صيدا باسم حسن.

وجرى خلال اللقاء البحث في الآلية اللازمة لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بإستصدار السندات والخطوات الادارية الواجب القيام بها من قبل اصحاب وقاطني العقارات المشمولة بهذا القانون بعد ان يصبح نافذا اي بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك تمهيدا لإطلاع الأهالي على هذه الخطوات.

وكان مجلس النواب اللبناني اقر في جلسته التشريعية الأسبوع الماضي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب بهية الحريري و الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز عقارات انشىء عليها ابنية مخالفة، ما يتيح تمليك العقارات التي شيدتها اثر زلزال العام 1956 المصلحة الوطنية للتعمير آنذاك ( والملغاة لاحقا) لمهجري صيدا القديمة والمناطق المتضررة من الزلزال.