الحريري: الكوتا النسائية شرط من شروط قانون الانتخاب الجديد

حفل اطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة وخطة عملها وموقعها الإلكتروني رعاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حفل أقيم في السراي الكبير.

الحضور

وحضر الحفل وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، وزير السياحة أواديس كيدانيان، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ميراي ميشال عون ممثلة السيدة الأولى، السيدات رندة بري منى الهراوي ولمى سلام وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وحشد الوزراء والنواب والسفراء وممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة وتعزيز حقوقها.

الحريري

الرئيس الحريري قال ان تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإزالة العوائق التي تعترضها في كافة المجالات، هو في الحقيقة تمكين لكل لبنان، وإزالة للعوائق من أمام بلدنا واقتصادنا ومجتمعنا ككل.

اوغاسبيان

الوزير اوغاسبيان من جهته اكد الجدية المطلقة في تطوير وضع المرأة في لبنان معلنا عن اطلاق الموقع الالكتروني للوزراة كأداة اساسية لعرض استراتيجية وانجازات الوزارة وهو اعلن عن عدد من الاهداف التي ستعمل الوزارة على تطبيقها.

الممثل المقيم للبرنامج الانمائي والتنسيقي الانساني للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني تحدث عن ضعف يعاني منه لبنان لجهة مشاركة المرأة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لافتا الى انه عندما تنخفض مشاركة المرأة يرتفع احتمال بروز العنف وهو اعلن في ختما كلمته عن تقديم الدعم الفني لتنفيذ خطة العمل مع الوزراة والحكومة.

كاغ

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ رأت ان عدم تمثيل المراة في الحياة السياسية في لبنان يمثل مشكلة داعية الى تمثيل المرأة في المجلس النيابي المقبل بشكل كاف وقالت ان الامر لا يقتصر فقط على الكوتا في القانون بل على ترشيح الاحزاب لنساء على لوائها.

وفي ختام الحفل وقع الرئيس الحريري والوزير اوغاسبيان على اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء ممثلا بنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.