الحريري التقى الرياضي: النادي يمثّل لبنان بأحسن حالاته

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أمس، رئيس النادي الرياضي هشام جارودي وأعضاء اللجنة الإدارية ولاعبي النادي الذين قدموا له كأس المرتبة الثانية في دورة دبي الدولية الـ28 لكرة السلة.

بداية تحدث جارودي فقال: «إن استضافتك لنا هي فخر وشرف وعز لكل هذا الفريق الذي يعتز بروحك الطيبة ودعمك المستمر له منذ سنوات. نحن لا ننسى حين استقبلتنا في مطار رفيق الحريري الدولي قادمين من آسيا نحمل كأس تأهل لبنان للمرة الأولى عام 1998. ونحن اليوم أتينا لكي نقول لك: أعذرنا لم نستطع أن نحضر لك الكأس الكبيرة، لقد ربحنا على كل الفرق من دون أي خسارة، وفريق النادي الرياضي الذي هو فريقك، لم يخسر أي مباراة سوى المباراة الأخيرة مع الفريق المغربي الذي كان قد فاز عليه أساسا في المرة الأولى وفي الدورة عينها بفارق 37 نقطة. لكن الظروف لم تواتنا، وربما الفرحة الكبيرة منعتنا من الوصول إلى الكأس». وأضاف: «مع كل ما حصل، تمكّنا من الحصول على كأس المرتبة الثانية، وحاز أحمد شاكر على لقب أفضل إداري في الدورة، واللاعب وائل عرقجي حصل على لقب أفضل لاعب ناشئ في مجمل الدورة. إنها مراكز مميزة نعتز بها ونعتز بأن النادي الرياضي له فضل كبير على كرة السلة اللبنانية منذ سنوات. وأنا هنا ليس فقط لكي أقدم لك التهنئة بهذا الفريق البطل الذي أعتز به، ولكني لكي أقول أيضا أن لدينا مدرب، أحمد فران، تمكن من تحقيق نتائج مميزة وتلفزيون «المستقبل» بكل إدارييه وموظفيه، كان لهم دور مميز في كل الدول العربية وكل محافل كرة السلة، لأن النقل كان مميزا طوال فترة الدورة، من هنا نقدم شكرنا الكبير لتلفزيون المستقبل». وختم جارودي: «نحن جميعنا بتصرفك دائما، والحمد لله أننا نستطيع أن نرفع رأسنا بوجودك معنا، وسنعوّض كأس المرتبة الثانية بكأس المرتبة الأولى في أول مناسبة أخرى إن شاء الله».

الرئيس الحريري

من جهته، رحب الرئيس الحريري بالنادي الرياضي وأثنى على الإنجازات التي حققها في دبي، وقال: «أنا فخور بأن النادي الرياضي يمثل لبنان، لأنه بالفعل قدّم مستوى عال للغاية في اللعب. ومع أن الحظ لم يحالفه في النهائي، لكن في الرياضة قد تحصل هذه الأمور وهناك فوز وخسارة، لكن الأهم أن تبقى الروح الرياضية التي تميز أداء النادي والطريقة التي تلعبون فيها».

وأضاف: «أود أن أشكر الإدارة ومدرب النادي الذي أنجز الكثير، خصوصا أن الكثيرين لم يتوقعوا أن يحقق الفريق كل هذه الإنجازات، ولكن الحمد لله، أنا أعتبر أن النادي الرياضي كان يمثل لبنان بأحسن حالاته، وهذه الكأس هي كأس للبنان ككل وليس فقط للنادي الرياضي. ومبروك أيضا للاعبين الذين حازوا على الألقاب». وتابع: «أعدكم بأنه في عهد هذه الحكومة سيكون هناك دعم أكبر للنوادي الرياضية التي تنجز وترفع رأس لبنان. لذلك آمل منكم أن تستمروا بهذه الروحية التي أظهرتموها وبالزخم الذي تلعبون به، فهذا هو ما يرفع رأس لبنان».

وختم الحريري: «إن أداءكم الرياضي وروحكم الرياضية تعطي الأمل لشباب لبنان وشاباته، وتخرجهم من المشاكل اليومية والضغوط التي يعيشونها. فشكرا لكم ونأمل أن تحققوا المزيد من الانتصارات والالقاب للنادي الرياضي وللبنان ككل».