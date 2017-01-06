الحريري التقت ضو وشحادة والسعودي ووفدا من شبعا

الحريري استقبلت ايضا وفدا من بلدة شبعا وآل صعب ضم مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب ورئيس اتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية شبعا محمد صعب شكرها على مواساتها للعائلة وللبلدة بوفاة والد العميد صعب المرحوم علي يوسف صعب.
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