الحريري التقت ضو وشحادة والسعودي ووفدا من شبعا

الأوضاع العامة في البلاد الى جانب الوضعين الأمني والحياتي في مدينة صيدا ومنطقتها عرضتها النائب بهية الحريري في مجدليون مع محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، الذي تابعت معه الحريري ايضا سير العمل في عدد من مشاريع مدينة صيدا.

وفد من بلدة شبعا وآل صعب

الحريري استقبلت ايضا وفدا من بلدة شبعا وآل صعب ضم مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب ورئيس اتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية شبعا محمد صعب شكرها على مواساتها للعائلة وللبلدة بوفاة والد العميد صعب المرحوم علي يوسف صعب.