الحريري استقبل وفدا من جمعية مهرجانات بيروت الثقافية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” وفدا من جمعية مهرجانات بيروت الثقافية برئاسة رئيسة الجمعية السيدة لمى تمام سلام في حضور رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني.

بعد اللقاء قالت سلام: “جئنا اليوم لمقابلة الرئيس الحريري، أولا لشكره على زيارته لنا السنة الماضية وحضوره المهرجان، وثانيا لكي نطلب دعمه تشجيعه لمهرجانات بيروت لهذا العام، ونأمل بوجوده وبوجود هذه الحالة الجديدة في البلد التي نتفاءل فيها جميعا، أن تليق مهرجانات بيروت بالعاصمة وتعيدها إلى خارطة المهرجانات العالمية”.

سئلت: هل هناك تصوّر لمهرجانات هذا العام؟

أجابت: نعم هناك تصوّر، وهناك مفاجأة سنعلن عنها لاحقا في مؤتمر صحفي، ولكننا وصلنا إلى نهاية التحضيرات ونقول للجمهور اللبناني والعربي أننا بانتظارهم هذا العام في لبنان لحضور مهرجانات بيروت وكل المهرجانات الأخرى التي ستقام إن شاء الله.