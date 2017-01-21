الحريري استقبل وفدا اميركيا ووزير الخارجية العراقي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في بيت الوسط، عضو الكونغرس الاميركي تولسي غوبارد وعضو الكونغرس السابق دنيس كوسنيش، في حضور وفد رافقهما، وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء قالت غوبارد: “هذه زيارتي الاولى الى لبنان وكانت فرصة كبيرة لي ان التقي كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة، والاجتماع بالقيادات الروحية والعسكرية للتشاور في اهتماماتنا المشتركة وأهدافنا لمكافحة التهديد الارهابي الذي يتعرض له الناس هنا وفي العالم ايضا”.

اضافت: “هناك شراكة كبيرة مستمرة بين الجيشين الاميركي واللبناني، وكما تعملون فاننا نعمل باتجاه هدف تأمين استقرار وامن لبنان. انا عضو في لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في الكونغرس الاميركي وهدفي من زيارة لبنان وسوريا استطلاع الاوضاع والاستماع والعمل مع الشركاء تجاه انهاء النزاع والحرب في سوريا والعمل لاحلال السلام وهزم المجموعات الارهابية مثل داعش والنصرة والقاعدة الذين يحدثون خرابا كبيرا ويشكلون خطرا، ليس على المنطقة بل على العالم أيضا. فهذه قضية واهداف مشتركة وعلى القادة في العالم ان يجتمعوا حولها والعمل معا لمواجهتها”.

اما كوسنيش فقال: “هذه المنطقة عزيزة جدا علينا، ونريد أن نشكر لبنان لروحه الانسانية من خلال استقباله العديد من الناس الذي يعانون، والقبول باستضافة اللاجئين. ليس هناك من دولة في العالم استطاعت ان تتحمل عبئا مثل ما يتحمله لبنان ونحن نريد ان ننقل هذه الصورة الى اميركا. واذا كان لبنان بحاجة لتقديم الدعم له يجب ان نرفع الصوت لتأمين هذا الدعم، ونحن نتفهم انه لا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه”.

بعد ذلك، استقبل الحريري وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري في حضور السفير العراقي في لبنان علي العامري والوفد المرافق، وتناول اللقاء الاوضاع في لبنان واخر المستجدات في العراق والمنطقة، وسبل تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.