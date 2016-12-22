الحريري استقبل كاغ: سنعمل عن كثب مع الحريري وحكومته لتعزيز استقرار لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ومنسّق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني وعرض معهما آخر التطورات المحلية والإقليمية.

بعد اللقاء، قالت كاغ: “لقد كان لنا شرف لقاء الرئيس الحريري وفريقه، للمرة الأولى في السراي، حيث كانت فرصة لتهنئته والبحث سويا في الخطوات المختلفة على صعيد التعاون القوي الذي تقدمه أسرة الأمم المتحدة في لبنان وكيفية تقوية هذا التعاون”.

وأضافت: “نحن في لبنان منذ حوالي الـ71 عاما، وحضورنا قوي وكذلك التزامنا تجاه الشعب اللبناني، وسنسعى للعمل عن كثب مع الرئيس الحريري والحكومة الجديدة لتعزيز استقرار لبنان وأمنه وتأمين الازدهار لكل المتواجدين على الأراضي اللبنانية”.

وتابعت: “كما بحثنا في إمكانية عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، والأمم المتحدة تتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل، والتي نقدم لها كل وسائل الدعم اللازمة”.

وختمت قائلة: “هناك العديد من اللقاءات التي نتطلع إلى التحضير لها مع الرئيس الحريري، ولكن مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة هناك صفحة جديدة فُتحت في لبنان، وبالتالي يمكننا أن نتطلع بثقة نحو مستقبل لبنان واستغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام البلد، وعلى الحكومة أن تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق مصلحة المواطنين واستقرارهم وأمنهم”.

وزير البيئة

كما استقبل الرئيس الحريري وزير البيئة طارق الخطيب في حضور النائب محمد الحجار.

بعد اللقاء، قال الوزير الخطيب: “لقد كانت زيارة تعارف أخذت خلالها توجيهات الرئيس الحريري لانطلاق العمل في الوزارة، بعد أن تم التسلم والتسليم بالأمس”.

برقية تعزية

على صعيد آخر، أبرق الرئيس الحريري إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معزيا بضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في السوق الميلادي في برلين.