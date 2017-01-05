الحريري استقبل في السراي سفيرة هولندا في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي سفيرة هولندا في لبنان هيستير سامسون التي قالت على الأثر: “كان اللقاء مع الرئيس الحريري ممتازا، وهو الأخير لي قبل مغادرتي لبنان غدا، بعد أن كنت سفيرة لبلادي طوال 3 سنوات ونصف السنة. وأنا سعيدة جدا أن أغادر هذا البلد والأمور قد عادت فيه إلى مسارها مجددا، كما عادت المؤسسات إلى دورها المعتاد”.

وأضافت: “هناك اليوم رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وهناك حكومة لديها الكثير من التطلعات، وآمل أن يتم إقرار قانون للانتخاب سريعا، وهو ما ناقشناه خلال اجتماعنا اليوم أيضا. كما تناولنا ما يمكن أن يكون هناك من عقبات محتملة، وبحثنا في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيساعد لبنان كثيرا في إعادة بناء البنى التحتية وإيجاد خدمات أخرى للناس، وقد أبلغت الرئيس الحريري دعم هولندا للبنان في السنوات المقبلة، ونحن نعتقد أن لبنان يمر في مسار صعب لأن أوضاع المنطقة صعبة ولبنان في صلبها. كما تناولنا موضوع النازحين، الذي هو عبء على لبنان، ونحن نقدر هذه المسألة وسنحاول دعم لبنان قدر المستطاع”.

وعند الساعة السادسة ترأس الرئيس الحريري إجتماعا للجنة الوزارية لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الالية.