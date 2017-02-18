الحريري استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ونائبه

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في “بيت الوسط”، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني، في حضور الوزير السابق جهاد أزعور ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

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