الحريري استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ونائبه

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في “بيت الوسط”، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني، في حضور الوزير السابق جهاد أزعور ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
كبارة لجعجع: فليطلب حليفك باسيل من حليفه الأسد تسليمنا الضابطين المتهمين بالتفجير
دوريات مكثفة لجيش العدو الإسرائيلي في عديسة كفركلا
قائد شرطة بافاريا: منفذ هجوم ميونخ مريض نفسي ولديه سوابق جنائية
Powered By Future Television s.a.l