الحريري استقبل بطريرك الأرمن الكاثوليك ووفد حماس ورئيس لجنة الصداقة مع لبنان في برلمان لاتفيا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صباح اليوم في السراي الحكومي بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغوريوس بدروس العشرين على رأس وفد ضم النائب سيرج طورسركسيان والنائبين السابقين جاك جو خدريان وانطوان شادر والمطران جورج اسودريان الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة جاءت لتهنئة الرئيس الحريري بتوليه رئاسة الحكومة، وتمنينا له كل الخير والنجاح، ولا سيما أن لبنان واللبنانيين بحاجة اليوم لكي يروا الامل الجديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة هو ابن الشعب وخادمه”.

أضاف: “وضعنا أنفسنا بتصرف الدولة اللبنانية والرئيس الحريري لنجاح مهمته الصعبة في ظل المشاكل التي تحدق بلبنان ومحيطه، ونحن بحاجة الى تضامن جميع اللبنانيين حول رئيس الحكومة وهو المندفع لتنفيذ المشاريع الكبيرة لنجاح لبنان ونهضته وازدهاره”.

وفد حماس

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في حضور رئيس لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية الدكتور حسن منيمنة.

وقال أبو مرزوق بعد اللقاء: “كان اللقاء طيبا مع الرئيس الحريري وهنأناه على مبادرته الكريمة التي أطلقها والتي أعادت وضع لبنان على الخارطة السياسية بشكل صحيح. كما هنأناه بتشكيله للحكومة، ووضعناه في صورة الحوارات الفلسطينية السابقة والتي احتضنها لبنان مشكورا، والتوافق الفلسطيني على عقد مؤتمر للمجلس الوطني الجديد بالانتخاب”.

أضاف: “تطرقنا الى الوضع اللبناني والفلسطيني والحقوق المدنية للفلسطينيين والحوار الفلسطيني – اللبناني لاننا نرغب في ترتيب هذا الملف لصالح الشعبين في هذا البلد الكريم، ولا شك أن هذه فرصة طيبة استعرضنا خلالها الأوضاع الامنية والسياسية في لبنان وأوضاع المخيمات، وخلصنا الى الكثير من القضايا الجيدة والتفاهمات الطيبة التي تعزز أمن لبنان ووحدته ومستقبله بالإضافة الى التعاون الفلسطيني -اللبناني واستقرار وأمن المخيمات وإبعاد كل التطرف عن هذه المخيمات وجوارها بشكل واضح”.

ابو مرعي

واستقبل الرئيس الحريري رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع لبنان في برلمان لاتفيا النائب حسام ابو مرعي الذي هنأه بالحكومة الجديدة وبالعهد الجديد، وقال: “تحدثنا مع الرئيس الحريري حول نظرته حيال مختلف التطورات السياسية الراهنة وتمنينا له النجاح في مهمته الصعبة، وسألناه عن موضوع الانتخابات النيابية التي نأمل ان تحصل هذه السنة”.