الحريري استقبلت وفدا من اهالي موقوفي عبرا وعرضت شؤونا تربوية وعامة مع زوارها

استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من امهات وزوجات وابناء موقوفي احداث عبرا الذين صدرت بحقهم احكام، في حضور نائب رئيس المكتب السياسي ل”الجماعة الاسلامية” الدكتور بسام حمود وعضو اللجنة السياسية للجماعة في صيدا محمد الزعتري.

وتبلغت الحريري من الوفد، “رفض اهالي الموقوفين للأحكام الصدارة بحق ابنائهم”، معتبرين انها “ظالمة ومجحفة بحق ابنائهم”، متمنين على الحريري “حمل مطلبنا بإصدار عفو عام عن ابنائنا، كون النائبة الحريري تابعت هذه القضية منذ البداية”. ووعدت ب”نقل هذا المطلب ومتابعته مع الجهات المعنية”.

زوار

كما تابعت الحريري شؤنا تربوية عامة، حيث عرضت مع زوارها في مجدليون شؤونا تربوية وعامة، فاستقبلت رئيس بلدية روم – قضاء جزين داني حداد الذي أثار معها وضع المدرسة الرسمية في البلدة.

والتقت رئيس “جامعة رفيق الحريري” في المشرف الدكتور رياض شديد، يرافقه نائب الرئيس لشؤون التطوير في الجامعة هشام قبرصلي، وجرى البحث في شؤون تربوية واكاديمية.

كما التقت مدير “معهد صيدا الفني” ادهم قبرصلي، ووفد من “لجنة الفائض في التعليم الثانوي”، شكرها على متابعتها لمطالبهم. ووفد من “اكاديمية لبنان للتدريب” ووفد من “جمعية بادري”.

وعرضت الأوضاع العامة في البلاد مع عضوي المكتب السياسي في “تيار المستقبل” جورج بكاسيني، والدكتور محمد كجك الذي التقته في حضور المحامي حسن شمس الدين.