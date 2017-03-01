الحريري: إن لم تنجز هذه الحكومة قانون الانتخاب فهي فاشلة

أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة في السراي الحكومي إلى أنه “اذا لم تقر حكومتنا قانون انتخاب جديد تكون فشلت”.

وقال: “لا يعتقدن أحد ان تيار المستقبل ضعيف وأنه لا يريد الانتخابات فهو قوي وموجود بكل لبنان”.