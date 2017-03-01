الحريري: إن لم تنجز هذه الحكومة قانون الانتخاب فهي فاشلة

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أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة في السراي الحكومي إلى أنه “اذا لم تقر حكومتنا قانون انتخاب جديد تكون فشلت”.
وقال: “لا يعتقدن أحد ان تيار المستقبل ضعيف وأنه لا يريد الانتخابات فهو قوي وموجود بكل لبنان”.
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