الحريري أبرق الى الرئيس السوداني مهنئا بالاستقلال

أفادت سفارة السودان في لبنان أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعث برقيات تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال إلى كل من رئيس الجمهورية عمر البشير والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح ونائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن. وجاء في البرقية:

“يسعدني ان أهنئ فخامتكم لمناسبة عيد استقلال جمهورية السودان سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير واليمن والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يكون عونا لكم في جهودكم لتحقيق آمال شعب جمهورية السودان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا يا فخامة الرئيس بقبول أسمى التمنيات وفائق الاحترام”.

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