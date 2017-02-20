الحرس الثوري يبدأ مناوراته.. وبري: لبنان شوكة في عين إسرائيل

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين، الى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يبدأ أعماله صباح غد في قصر المؤتمرات في العاصمة الايرانية.

وكان في استقباله في مطار مهرباد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور مسعود بازشكيان وعدد من أعضاء المجلس والسفير اللبناني في ايران فادي الحاج علي وأركان السفارة.

ورحب بازشكيان ببري منوها بمواقفه ودوره في دعم القضية الفلسطينية.

بدوره، لفت بري الى انه “مع الاسف نسينا قبلتنا الاولى وقبلتنا السياسية بعد عام 1948. لا شيء يجمع سوى فلسطين، وكل الخلافات التي يحاولون بثها بين العرب انفسهم او بين المسلمين انفسهم، كل ذلك لمصلحة اسرائيل واسرائيل فقط”.

واضاف: “لذلك اتى هذا المؤتمر في الوقت اللازم وآمل في ان لا نكتفي بالبيانات فقط، بل ان تنتج عنه اعمال مثمرة لمصلحة الجميع ويؤدي الى تقارب بين الجمهورية الاسلامية في ايران وبين جميع الجيران. ولا ننسى ان اسرائيل لها اطماع ليس في المنطقة وفي لبنان خصوصاً، ولبنان هو الشوكة في عينها. المشكلة في عدم وحدتنا”.

وتابع: “في المناسبة أتقدم باسم المجلس النيابي اللبناني وباسم الشعب اللبناني بالتهنئة في مناسبة انتصار الثورة الاسلامية في ايران، ونحن نعيش هذه اللحظات منذ زمن الامام الخميني قدس سره وصولاً الى الامام القائد السيد الخامنئي ولكل الحركات التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد كان هدفها دائماً فلسطين. ولا ننسى دعم الجمهورية الاسلامية في ايران للمقاومة في لبنان الذي أمن ذلك النصر والانتصار الدائم انشأالله. وبصراحة اجدد القول ان هذا لا يكفي اذا لم نتوحد جميعاً بدءاً من الفلسطينيين انفسهم”.

في سياق منفصل، بدأ الحرس الثوري الايراني، المرحلة الأولى من مناورات “الرسول الأعظم 11″، في وسط البلاد، في وقت يبحث الكونغرس الاميركي عقوبات جديدة ضد برنامج إيران الصاروخي.

وتجري ايران المرحلة الاولى من مناورات بدأها الحرس الثوري الايراني لمدة ثلاثة ايام في صحراء وسط إيران، بمشاركة من قوات المدفعية والدفاع الجوي والطائرات المسيرة، وقوات المشاة، والقوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

وأكد مسؤولون في الحرس الثوري ان المرحلة الأولى من هذه المناورات شهدت تدمير الأهداف المفترضة للأعداء عبر إطلاق الصواريخ المتطورة ودقيقة الإصابة من الطرازات المختلفة.