الحجار: نحن أمام عهد جديد عليه أن يفي بالوعود بترجمة عملية للسلسلة

أقامت بلدية شحيم إحتفالا تكريميا للهيئات التعليمية في البلدة، بمناسبة عيد المعلم، في قاعة الرائد الشهيد فادي عبد الله في المعهد الفني في شحيم، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا بمستشاره أنور ضو، وفي حضور النائب محمد الحجار.

فقال الحجار: “لقب المعلم ليس سهلا ولن يلقب به أي كان، بل كان فقط كبار الفلاسفة والعلماء يلقبون به وآخرهم كان من استحقه من عندنا، عنيت به المعلم كمال جنبلاط. حين نتحدث عن المعلم في عيده، نتحدث عن العلم وعن الإنسان. والمعلم في عرفنا وعرف البشرية هو حامل رسالة، وكل حامل رسالة رسول، رسول علم ومعرفة، ومنارة للهدى ومعرفة الإنسان لنفسه وأساس تطور الحضارة البشرية منذ وجدت. أما العلم، وهو مجال اعتزازنا كلنا في هذا الوطن، فلطالما كنا نقرأ في كتبنا المدرسية القديمة أن لبنان هو بلد الإشعاع المعرفي وبلد المدارس والجامعات الراقية وبلد المتعلمين الذين يخرجون منه إلى بلاد العالم ليكونوا هناك في أرفع المناصب”.

أضاف: “بالأمس كان عيد الأبجدية، الأبجدية التي خرجت من هذه الأرض، من هنا، وانتشرت في العالم لتكون مدار الكلمة والنص، لتوثق الحضارة الإنسانية، ولتكون أبجديتنا علما ومعلما نعتز به. لكننا قطعا لن نقف عند التراث ونستذكره فقط، بل لننطلق منه إلى مزيد من المعرفة والتطور لخدمة المستقبل، خدمة شبابنا وخدمة وطننا. هذا العلم نريده أن يتطور مع تطور المعرفة، مع الحداثة التي تناسب أولادنا وشبابنا الواعدين، وعلينا طبعا أن نؤمن لهم فرص العمل ليبقوا في الوطن ويعملوا على تقدمه وازدهاره”.

وتابع: “في حداثة العلم نتحدث عن الأمية التكنولوجية والثقافية، ونحن نعيش اليوم هذه الطفرة العلمية التي علينا مواكبتها لنساير التطور، ونلتقي مع العالم كله، بعدما أمحت الحدود. وهذا يوصلنا إلى الشق الثاني من احتفالنا بالعيد، الشق المتعلق بالمعلم، الإنسان، الذي نوجه له أطيب المباركات في يومه، وأطيب التمنيات والدعاء، لمزيد من العطاء والصمود والتقدم والتوفيق بإذن الله. وهنا أقول بأننا، من موقعنا، سنعمل دائما لواقع أفضل للمعلم ولمستقبل أفضل له، وهو عماد هذه الواحات المعرفية التي نعتز بها، هنا في الإقليم، وعلى مساحة الوطن. والكلام عن مزايا المعلم والتعليم ودورهما اللصيق بترقي الأمم يطرح السؤال عن المقابل الذي يلقاه نبع المعرفة في بلداننا عدا التبجيل في المناسبات. وأولى الموجبات هو الإنصاف ونأمل اليوم ونحن أمام عهد جديد وحكومة جديدة أن يتم الوفاء بالوعود وبرؤية الترجمة العملية لسلسلة الرتب والرواتب، فتلبى المطالب المحقة للقطاع العام بطريقة عادلة، وينصف المعلم والموظف وينصف الناس وتنصف المالية العامة للدولة. والإنصاف الذي ننادي به يتعين أن يشمل الطلاب كذلك، بتطوير المناهج وتأهيل الأبنية المدرسية وقبل كل ذلك وبعده تأهيل مستمر للمعلم ليواكب التطور العلمي وطرق التعليم الحديثة، بما يعزز الوعي لدى الطالب ويحفز الحشرية العلمية والبحثية لديه استجابة لنداء التطور والتقدم. ما ينقص تلامذتنا اهتمام أكبر بالمدرسة الرسمية وما يعوز خريجينا فرص عمل أوسع، غالبا ما يجدونها في الحضن العربي، ومع ذلك نجد بين مسؤولينا من لا يحسن الإستفادة من دفء هذا الحضن، أكان بالشطط السياسي، أم بالإرتهان والمغامرات”.

وقال: “كلمة خاصة بنا في شحيم والإقليم. ومن هنا أوجه نداء إلى أهلنا في الإقليم، أحثهم فيه على ضرورة تجديد الهمم وتحديث الوسائل لتأمين نهضة المدارس العامة المتخصصة وتعزيزها، ليبقى الإقليم خزان العلم والعلماء في الوطن. إذا كان عندنا في الإسلام عيدان فقط، وإذا كان للوطن أعياد كبرى، فإننا نرى أن عيد المعلم كبير ومهم لدرجة أن يكون بين هذه المناسبات، لأنه الأكثر إنسانية ووطنية وقيمية وحضارية”.

وختم الحجار: “لقد بدأ الله تعالى كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ب: اقرأ. والله تعالى دعانا حين نبتهل إليه لنزداد معرفة ب: رب زدنى علما. ونحن على يقين أن قوله تعالى هو مفتاح عملنا لنهضة العلم وإصلاح حال المعلمين في كل شؤونهم”.