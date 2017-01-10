الحجار: لا مشكلة لدينا مع إيران اذا تعاطت معنا من دولة الى دولة

اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار إلى “اهمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يحاول خلال زيارته إلى السعودية تصحيح الخلل الذي حصل في السنوات الأخيرة الماضية”، مشيراً إلأى أن “الفريق المتحالف مع إيران في لبنان حاول انتزاع لبنان من محيطة العربي”.

وفي حديث تلفزيوني اكد الحجار أن “لا مشكلة لدينا مع إيران اذا تعاطت معنا من دولة الى دولة واذا لم تتدخل بشؤوننا ونحن نريد افضل العلاقات معها “، معتبراً أننا “فقدنا الهبة السعوية للجيش اللبناني نتيجة موقف حزب الله من السعودية وهجمومه عليها وعلى سياستها”، مشيراً إلى أن “حادثة السفارة السعودية في طهران هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير وموقف لبنان في الحياد أجج الخلاف”، مضيفاً “لا يمكننا كدولة في لبنان ان تقدم على اي عمل تعرض لبنان وعلاقته لاي توترات”.