الحجار: الصيغة الانتخابية المختلطة هي الصيغة الاوفر حظا

اكد عضو كتلة المستقبل محمد الحجار ان التيار لم يوافق ابدا على النسبية الكاملة، بل اعلن انه معها بحال توفر بعض الشروط الضرورية الغير متاحة حاليا.

واضاف في حديث تلفزيوني: “لا مانع من النسبية بشرط ان تكون في نظام مختلط، ونحن منفتحون على كل نقاش ولكن لا يعني اننا موافقون على كل الطروحات”، مؤكدا ان رفض النسبية الكاملة نابع من الخوف على البلد بسبب وجود ارادات تفرض نفسها على الاخرين بظل النظام النسبي.

واعلن الحجار أن الصيغة المختلطة هي الصيغة الاوفر حظا وانه لا يرى تعطيلا للوصول الى صيغة جديدة.