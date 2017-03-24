الحجار: التوافق بين القوى السياسية حول قانون الإنتخابات بات قريباً

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار الى أن التوافق ما بين القوى السياسية حول صيغة قانون الإنتخابات بات قريباً، معتبراً أن الاجتماعات والاتصالات لم تتوقّف يوماً، وحتى في غياب المتحاورين الاساسيين كانت متابعة التفاصيل التقنية حول كل الصيغ المطروحة مستمرة.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أعرب الحجار عن امله بالوصول الى الخواتيم السعيدة، مؤكدا أن تيار “المستقبل” جاهز للتفاهم حول صيغة ترضي الجميع، وإذا وضع أي جانب “فيتو” على صيغة معينة فلا يمكن السير بها.

واعتبر الحجار ان صيغ عدّة طرحت فيها نقاط قوية أو أخرى ضعيفة، مذكّراً بما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري الى أننا ما زلنا في مرحلة تجميع النقاط القوية لنصل من خلالها الى القانون المنشود.

وحول مشاركة كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بالقمة العربية، أشار الحجار الى ان خطاب الرئيس عون سيعبّر عن رأي الدولة والحُكم حول كل الملفات المطروحة، كونه رئيس الجمهورية اللبنانية، وبالتالي فإن خطابه سيكون إنطلاقاً من موقعه كحكم بين اللبنانيين. ولفت الحجار الى أنه قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حول الملفات السياسية، ولكن رئيس الجمهورية حين يتكلّم فإنه سيتكلم عن المواضيع المتفق عليها.