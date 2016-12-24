تمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير تلتي الحمراء والمدفون والتلال المجاورة لجبل القتب الاستراتيجي في جبهة نهم، وقال الناطق باسم الجيش الوطني إن المعارك في نهم على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً.

في غضون ذلك تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم الشرعية بكافة المجالات.

فقد اشتعلت جبهة نهم شرق صنعاء مجدداً، وتدور فيها معارك ضارية في وقت تحقق فيه قوات الشرعية تقدماً في عديد من المواقع الاستراتيجية.

وفي الأثناء تفقد الفريق علي محسن الأحمر مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم التي تشهد تطورات عسكرية متسارعة، وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم الشرعية بكافة المجالات.

وفي تعز سيطرت قوات الشرعية على مبنى مستشفى الكندي المحاذي لمعسكر التشريفات الذي تدور في محيطه معارك شرسة، وتحدثت الأنباء عن مقتل القيادي الحوثي أبو عاصم وآخرين من الميليشيات.

كما حققت قوات الشرعية انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية لتعز، وأحبطت هجوماً عنيفاً شنته جماعات الحوثي وصالح على مواقعها في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز.

وفي محافظة صعدة تواصل قوات الشرعية تقدمها بعد أن تمت السيطرة خلال الأيام الماضية على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاة، وباتت قوات الشرعية تبعد 70 كيلو مترا من مركز المحافظة.